Військовий аналітик і розповів про можливі сценарії закінчення війни в Україні, є два варіанти – оптимістичний та песимістичний.

Аналітик та експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде поділилися думкою, скільки триватиме війна в Україні.

За його словами, є оптимістичний сценарій закінчення війни, він передбачає завершення війни в Україні наприкінці лютого 2025 року.

Оптимістичний сценарій, як вважає військовий експерт, реалізується лише в тому випадку, якщо США ухвалять рішення набагато збільшити потік зброї, задіяні санкційні механізми, які змусять керівництво РФ піти на компроміс у переговорах, який влаштує обидві сторони.

Песимістичний сценарій експерта припускає, що переговорів у РФ не буде.

"Зі зброєю в України все буде більш-менш окей, санкційний механізм потихеньку поглиблюватиметься - і тоді до кінця 2025 року Росія може виснажитися у військово-економічному сенсі, і війна припиниться", - вважає Рустамзаде.

Джерело: glavred.

До речі, раніше повідомлялося, що війна в Україні, ймовірно, триватиме й у 2025 році, але вона може розгортатися за різними сценаріями.

Військові експерти та аналітики вважають за можливе новий контрнаступ ЗСУ, а також політичні події, які можуть вплинути на війну в Україні.

Так, наприклад, журналісти та експерти "The Times" прогнозують, що ЗСУ зможуть розпочати новий масштабний контрнаступ у 2025 році з новою технікою, яку отримають від партнерів.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.