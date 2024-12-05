Военный аналитик и рассказал о возможных сценариях окончания войны в Украине, есть два варианта - оптимистический и пессимистический.

Аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде поделилися мнением, сколько продлится война в Украине.

По его словам, есть оптимистический сценарий окончания войны, он предполагает завершение войны в Украине в конце февраля 2025 года.

Оптимистический сценарий, как считает военный эксперт, реализуется только в том случает, если США примут решение намного увеличить поток оружия, задействуют санкционные механизмы, которые заставят руководство РФ пойти на компромисс в переговорах, который устроит обе стороны.

Пессимистический сценарий эксперта предполагает, что переговоров в РФ не будет.

"С оружием у Украины все будет более-менее окей, санкционный механизм потихоньку будет углубляться - и тогда к концу 2025 года Россия может истощиться в военно-экономическом смысле, и война прекратится", - считает Рустамзаде.

Источник: glavred.

К слову, ранее сообщалось, что война в Украине, вероятно, будет продолжаться и в 2025 году, но она может разворачиваться по разным сценариям.

Военные эксперты и аналитики считают возможным новое контрнаступление ВСУ, а также политические события, которые могут повлиять на войну в Украине.

Так, например, журналисты и эксперты "The Times" прогнозируют, что ВСУ смогут начать новое масштабное контрнаступление в 2025 году с новой техникой, которую получат от партнеров.

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