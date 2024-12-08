Однако шансы на успех остаются под вопросом из-за ряда технических и факторов безопасности .

Журналисты ТСН выяснили, почему возобновить авиаперелеты не так легко, как кажется на первый взгляд. Авиакомпании готовы работать с Украиной, но только при полной гарантии безопасности полетов. В то же время, по словам авиационного эксперта Валерия Романенко, украинская инфраструктура не готова обеспечить безопасность на всех этапах авиаперевозок, особенно во время взлета и посадки.

Наибольшие шансы на возобновление авиарейсов имеет Ужгород, говорит Романенко: "Он имеет небольшие мощности. Чтобы запуск этого аэропорта был экономически выгодным, там должен быть соответствующий поток самолетов. А обеспечить этот поток будет проблематично. Кроме того, взлетно-посадочная полоса пригодна только для небольших самолетов, на 50-70 пассажиров. коротковата".

Относительно Львова, эксперт отмечает, что периодические обстрелы города затрудняют возобновление авиасообщения. В то же время, даже если ситуация с безопасностью улучшится, любая задержка из-за сигнала тревоги может усложнить процессы на аэропортах и ​​поставить под угрозу жизнь пассажиров.

Возможность возобновления полетов посредством создания защищенного воздушного коридора, охраняемого системами Patriot, также обсуждается. Однако эксперты подвергают сомнению эффективность такой инициативы из-за остаточных проблем с безопасностью на всех этапах перевозки.

Хотя некоторые рассматривают возможность разовых рейсов, этот вариант вызывает сомнения в связи с высокими затратами для авиакомпаний и государства.

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