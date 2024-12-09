Якщо є сумніви щодо правильності вручення повістки, можна вимагати скласти акт про відмову від її отримання чи акт про її відсутність.

В Україні тривають військовий стан і загальна мобілізація, під час яких працівники ТЦК і СП мають право перевіряти військові документи чоловіків, які підлягають мобілізації, а також вручати їм повістки, однак процедура вручення повинна відповідати закону.

Юрист Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна пояснив, як зрозуміти що повістка вручена з порушенням, що робити і як оскаржити її.

Як зрозуміти, що повістка з порушенням

Повістка повинна містити таку інформацію:

назва ТЦК та СП;

ПІБ керівника ТЦК та СП;

печатка ТЦК;

місце і час явки;

мета виклику (медкомісія чи уточнення даних);

дані про військовозобов'язаного;

попередження про відповідальність за неявку.

Порушенням можуть бути:

помилки в даних про військовозобов'язаного;

відсутність мети виклику;

відсутність підпису чи печатки;

інші суттєві помилки;

вручення повістки без підтвердження особистості;

вручення особою без повноважень.

Лише уповноважені особи мають право вручати повістки, наявність наказу керівника ТЦК є обов’язковою. Поліція може вручати повістки тільки за дорученням ТЦК.

"Якщо повістка заповнена неправильно або вручена неналежним чином, ви маєте право відмовитися її підписувати. Примус до підписання — це порушення ваших прав", — зазначає юрист.

Що робити, якщо повістка з порушеннями, і як її оскаржити

Якщо є сумніви щодо правильності вручення повістки, можна вимагати скласти акт про відмову від її отримання чи акт про її відсутність у присутності двох свідків.

Дмитро Франчук радить звернутися до юриста, який допоможе правильно оцінити ситуацію, розробити документи та програмну стратегію для видачі позову.

Для оскарження повістки необхідно подати позов до адміністративного суду за місцем проживання (органу, що видав повістку), чітко виконавши вимоги та обґрунтувавши їх доказами з посиланням на закони.

Документи для подання позову:

копія повістки;

докази порушення порядку вручення (свідчення свідків, фотографій, копій листів тощо);

інші документи, що підтверджують вашу позицію.

Чи варто оскаржувати повістку

Юрист наголошує, що судова практика працює: повістки без підпису керівника ТЦК або без чіткої мети виклику, ймовірно, будуть оскаржені. У деяких випадках суди визнавали дії працівників ТЦК незаконними через порушення прав чи процедур вручення, що підтверджувалося фото- та відеоматеріалами.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.