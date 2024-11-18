Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У Дніпропетровській області викрито командира військової частини, який замість виконання своїх службових обов’язків змушував підлеглих будувати для нього котеджі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підполковник протягом 2022-2024 років залучав військовослужбовців до будівництва двоповерхових котеджів, включаючи облаштування прилеглої території.

"За час фактичної відсутності на військовій службі залученим до будівельних робіт п’ятьом військовослужбовцям виплачено понад 2,5 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали командира та провели 12 обшуків у його помешканні та на службі. Вилучено документи, які підтверджують нарахування виплат і організацію будівництва. Командиру військової частини оголошено підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо про ще один злочин. Так, військовому блогеру повідомлено про підозру у шахрайстві після привласнення коштів, зібраних для потреб підрозділу Збройних сил України.

Він організував збір коштів на закупівлю зброї та безпілотних літальних апаратів для одного з підрозділів ЗСУ. Однак, частину зібраних грошей він витратив на власний розсуд.

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