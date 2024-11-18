Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В Днепропетровской области разоблачен командир воинской части, который вместо исполнения своих служебных обязанностей заставлял подчиненных строить для него коттеджи.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подполковник в течение 2022-2024 годов привлекал военнослужащих для строительства двухэтажных коттеджей, включая обустройство прилегающей территории.

"За время фактического отсутствия на военной службе привлеченным к строительным работам пяти военнослужащим выплачено более 2,5 млн грн", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали командира и провели 12 обысков в его помещении и на службе Изъяты документы, подтверждающие начисление выплат и организацию строительства. залога.

Напомним о еще одном преступлении. Так, военный блогер сообщает о подозрении в мошенничестве после присвоения средств, собранных для нужд подразделения Вооруженных сил Украины.

Он организовал сбор средств на закупку оружия и беспилотных летательных аппаратов для одного из подразделений ВСУ. Однако часть собранных денег он потратил по собственному усмотрению.

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