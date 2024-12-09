Если есть сомнения в правильности вручения повестки, можно потребовать составить акт об отказе от ее получения или акт о ее отсутствии.

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация , во время которых работники ТЦК и СП имеют право проверять военные документы подлежащих мобилизации мужчин, а также вручать им повестки, однако процедура вручения должна соответствовать закону.

Юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина объяснил, как понять, что повестка вручена с нарушением, что делать и как обжаловать ее.

Как понять, что повестка с нарушением

Повестка должна содержать следующую информацию:

название ТЦК и СП;

ФИО руководителя ТЦК и СП;

печать ТЦК;

место и время явки;

цель вызова (медкомиссия или уточнение данных);

данные о военнообязанном;

предупреждение об ответственности за неявку.

Нарушением могут быть:

ошибки в данных о военнообязанном;

отсутствие цели вызова;

отсутствие подписи или печати;

другие существенные ошибки;

вручение повестки без подтверждения личности;

вручение лицом без полномочий.

Только уполномоченные лица имеют право вручать повестки, наличие приказа руководителя ТЦК обязательно. Полиция может вручать повестки только по доверенности ТЦК.

"Если повестка заполнена неправильно или вручена ненадлежащим образом, вы вправе отказаться ее подписывать. Принуждение к подписанию - это нарушение ваших прав", - отмечает юрист.

Что делать, если повестка с нарушениями и как ее обжаловать

Если есть сомнения в правильности вручения повестки, можно потребовать составить акт об отказе от ее получения или акт о ее отсутствии в присутствии двух свидетелей.

Дмитрий Франчук советует обратиться к юристу, который поможет правильно оценить ситуацию, разработать документы и программную стратегию по выдаче иска.

Для обжалования повестки необходимо подать иск в административный суд по месту жительства (органа, выдавшего повестку), четко выполнив требования и обосновав их доказательствами со ссылкой на законы.

Документы для подачи иска:

копия повестки;

доказательства нарушения порядка вручения (свидетельство свидетелей, фотографий, копий писем и т.п.);

другие документы, подтверждающие вашу позицию.

Стоит ли оспаривать повестку

Юрист отмечает, что судебная практика работает: повестки без подписи руководителя ТЦК или без четких целей вызова, вероятно, будут обжалованы. В некоторых случаях суды признавали действия работников ТЦК незаконными из-за нарушения прав или процедур вручения, что подтверждалось фото- и видеоматериалами.

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