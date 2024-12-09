Росіяни знову атакували мирні міста України, у багатьох областях працювала ППО.

У Херсонській області протягом 8 грудня, унаслідок російської атаки одна людина загинула і восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожий вогонь та авіаудари потрапили Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Гаврилівка та Херсон.

Ворог бив по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області.

Були пошкоджені два приватні будинки, газопровід та автомобілі.

Повідомляється, що ворожа армія минулої доби, 8 грудня, тричі атакувала FPV-дронами населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області та обстріляла з артилерії.

росіяни обстріляли Куцурубську громаду з артилерії, на щастя, постраждалих серед мирних немає.

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч проти 9 грудня противник атакував двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Станом на 8 ранку відомо, що збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один в повітрі.

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