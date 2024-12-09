РФ використовує тактику потужних кібератак на енергетичний сектор України, у тому числі перед масованими обстрілами української енергосистеми.

Росія під час війни активно використовує пропаганду, дезінформацію та інформаційно-психологічні маніпуляції лоя того, щоб посіяти паніку серед мирних українців.

Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об'єктів енергетичного сектора. Тоді ми знаємо, що за один-два дні буде обстріл", – повідомив Андарак.

За словами з аступника міністра енергетики, Росія активно використовує пропаганду, дезінформацію та інформаційно-психологічні маніпуляції, аби посіяти паніку серед населення.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

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