РФ использует тактику мощных кибератак на энергетический сектор Украины, в том числе перед массированными обстрелами украинской энергосистемы.

Россия во время войны активно использует пропаганду, дезинформацию и информационно-психологические манипуляции для того, чтобы посеять панику среди мирных украинцев.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

"За два дня до массированных обстрелов энергетики производится мощная кибератака на многие объекты энергетического сектора. Тогда мы знаем, что за один-два дня будет обстрел", – сообщил Андарак.

По словам заместителя министра энергетики, Россия активно использует пропаганду, дезинформацию и информационно-психологические манипуляции, чтобы посеять панику среди населения.

Источник: Интерфакс-Украина .

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