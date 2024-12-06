Експерти поділилися сценаріями закінчення війни в Україні, дізнайтеся, до чого готуватися у 2025 році.

Експерти вважають, що закінчення війни в Україні 2024 року очікувати не варто, тому бойові дії триватимуть і в 2025 році.

Військові аналітики допускають і ймовірний новий контрнаступ ЗСУ, політичні події, які зможуть вплинути війну в Україні.

Також йдеться про можливі переговори з Росією.

Якою буде війна в Україні 2025 року та коли вона закінчиться?

Експерти видання "The Times" прогнозують, що Україна зможе почати новий масштабний контрнаступ 2025 року з новою технікою від партнерів, і бригадами, які вже зараз формує.

Про контрнаступ ЗСУ також розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, український контрнаступ 2025 року можливий у разі надходження достатньої кількості техніки партнерів та дозволу на удари вглиб РФ.

Проте, без цього на фронті бойові дії зведуться до позиційної війни з загрозою заморожування.

Аналітик назвав ще один варіант контрнаступу – спроба покращити тактичне становище українських військ.

"Він закінчиться просуванням наших військ на кілька кілометрів вглиб ворожої території на кількох напрямках. Можемо просунутися вглибину на десятки кілометрів і звільнити території, але водночас ризики так само дуже великі: а що, якщо не вдасться?", - задається питанням експерт.

Джерело: ТСН.

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