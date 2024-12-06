Эксперты поделились сценариями окончания войны в Украине, узнайте, к чему готовиться в 2025 году.

Эксперты считают, что окончание войны в Украине в 2024 году ожидать не стоит, поэтому боевые действия будут продолжаться и в 2025 году.

Военные аналитики допускают и вероятное новое контрнаступление ВСУ, политические события, которые смогут повлиять на войну в Украине.

Также речь идет о возможных переговорах с Россией.

Какой будет война в Украине в 2025 году и когда она закончится?

Эксперты издания "The Times" прогнозируют, что Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление 2025 года с новой техникой от партнеров и бригадами, которые уже сейчас формирует.

О контрнаступлении ВСУ также рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, украинское контрнаступление 2025 года возможно в случае поступления достаточного количества техники партнеров и разрешения на удары вглубь РФ.

Однако без этого на фронте боевые действия сведутся к позиционной войне с угрозой замораживания.

Аналитик назвал еще один вариант контрнаступления – попытка улучшить тактическое положение украинских войск.

"Он закончится продвижением наших войск на несколько километров вглубь вражеской территории по нескольким направлениям. Можем продвинуться вглубь на десятки километров и освободить территории, но в то же время риски так же очень велики: а что, если не удастся?", - задается вопросом эксперт.

Источник: ТСН .

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