Астролог Людмила Халанська після перемоги Дональда Трампа на виборах у США озвучила свій прогноз закінчення війни в Україні та назвала рік, коли завершаться бойові дії.

За словами астролога Халанська, перемога Трампа та республіканців у Сенаті повністю укладається у прогноз для України на 2025 рік.

"Астрологія каже, що у 2025 році є велика можливість закінчення війни. Поступово, не в один момент. Але війна має закінчитися", - прогнозує Халанська

Також астролог вважає, що демократична партія США вже не впливатиме на Україну, і це добре, тому що "за демократів війна в Україні тривала б ще мінімум 4 роки, всю їхню нову каденцію".

"Що саме і як зробить для України Трамп і республіканська партія США - подивимося. Але це точно буде для нас порятунком після того горя та втрат, які ми зазнали і поки що продовжуємо нести", - каже астролог Халанська.

До речі, за словами астролог та хіроманта Володимира Бадіяна, ситуація на фронтах російсько-української війни буде стабільною протягом усього року, повітряних ударів по території України стане значно менше, проте війна у 2024 році не закінчиться.

За прогнозом астролога, війна Росії проти України може закінчитися в 2026-2027 році, проте це не буде кінцевою точкою глобальної війни.

Джерело: unian .

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.