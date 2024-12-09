Россияне снова атаковали мирные города Украины, во многих областях работала ПВО.

В Херсонской области в течение 8 декабря, в результате российской атаки один человек погиб и восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Под вражеский огонь и авиаудары попали Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Гавриловка и Херсон.

Враг бил по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области.

Были повреждены два частных дома, газопровод и автомобили.

Сообщается, что вражеская армия за прошедшие сутки, 8 декабря, трижды атаковала FPV-дронами населенные пункты Куцурубской общины Николаевской области и обстреляла из артиллерии.

россияне обстреляли Куцурубскую общину из артиллерии, к счастью, пострадавших среди мирных нет.

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 9 декабря противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем, 37 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

По состоянию на 8 утра известно, что сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.

18 беспилотников локационно потеряно, один в воздухе.

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