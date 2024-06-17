Белокрылка — это мелкая бабочка, которая часто становится серьезной проблемой для капустных культур, признаки появления этого вредителя на капусте проявляются в виде облачков крошечных белых насекомых

При прикосновении к листу, белоснежные бабочки поднимаются вверх и вскоре возвращаются. Взрослые особи питаются соком из нижних листьев, что приводит к их пожелтению и появлению черных пятен. Пораженные растения отстают в развитии и теряют товарный вид, становясь непригодными для употребления.

Для борьбы с белокрылкой важно придерживаться профилактических мер. Необходимо сажать растения в оптимальные сроки, обеспечивать достаточное расстояние между ними для лучшего проветривания, регулярно подкармливать и пропалывать сорняки.

Народные методы борьбы с белокрылкой на капусте:

Опрыскивание раствором, состоящим из 1 столовой ложки жидкого мыла и 2 стаканов золы на 10 литров воды. Настой из 100 г измельченного чеснока на 0,5 литра воды, выдержанный 5-6 дней. Обработка раствором, приготовленным из 50 мл яблочного уксуса, 10 литров воды и 30 г мыльной стружки, один раз в неделю. Настой из 1,5 кг горькой полыни на 8 литров воды, выдержанный 2 суток, затем добавляют еще 5 литров воды. Обработка раз в неделю. Настой из 1 стакана древесного пепла на 3 литра кипятка, выдержанный 3 суток. Процедить перед обработкой. Посыпка капустной грядки золой или смесью золы и табачной пыли.

Также можно использовать клеевые ленты для мух, развешивая их равномерно на участке.

Биологические методы борьбы с белокрылкой на капусте:

Актофит: 15-20 мл на 10 литров воды, 2-4 обработки в течение вегетации.

Фитоверм: 50 мл на 10 литров воды.

Натургард: 10 мл на 5 литров воды.

Вертициллин: 10-12 литров на га при температуре 26-28 °С.

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