В Україні було організовано мережу розповсюдження фальшивих банкнот різного номіналу у великих містах. Про це інформує Оглядач. Продавці використовують десятки онлайн-магазинів по всій країні, а також анонімні Telegram-канали та криптошельки, щоб приймати замовлення та доставляти їх через поштових операторів.

Злочинці також заробляють на продажу заборонених товарів, таких як чужі документи, наркотики, зброю та заборонене відео.

Вони використовують Darknet, анонімну мережу, щоб розміщувати оголошення про продаж фальшивок та інших заборонених товарів.

Магазини працюють як маркет-плейси, надаючи майданчик продавцям та гарантії покупцям. Є близько 20 схожих магазинів у Telegram, але вони не надають жодних гарантій.

Продавці заявляють, що використовують власний друкарський верстат, який нібито здатний повторити частину захисних елементів. Насправді абсолютна більшість фальшивок – вкрай низька якість.

Після покупки виявиться, що термінали (як мінімум абсолютна більшість) такі гроші не приймають, а якщо потрапити разом із ними в магазин, можна отримати реальний термін за поширення фальшивок. А це, згідно зі ст. 199 ККУ, від трьох до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, українці виступили із пропозицією лтмінити надбавки депутатам та повернути премії захисникам.

Також повідомлялося про мобілізацію українців без підготовки: нову заборону хочуть запровадити після скандалів.

Крім того, Politeka.net писала про громадський резонанс після силового вручення повістки в Одесі.