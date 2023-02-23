Как сообщает Politeka.net, соответствующий проект закона № 9050 "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно минимального срока военной подготовки мобилизованных" опубликован на сайте парламента.

Документом предлагается внести изменения в статью 39, а именно: часть первую после третьего абзаца дополнить двумя новыми.

В частности, сказано, что мобилизованные, которые на момент призыва не имели опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению задач при условии, если они прошли соответствующую подготовку (не менее трех месяцев).

Согласно объяснительной записке к законопроекту, изменения необходимы для оптимизации военной службы и для сохранения жизни и здоровья украинцев, которые были мобилизованы.

Исключения предлагаются только для тех украинцев, которые подпишут добровольное письменное согласие на отправку в зону военных действий без необходимого обучения.

Напомним, недавно на фронте погиб 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко.

Мужчина получил повестку 18 января, 31-го принес присягу. 12 февраля его перевели на новое место прохождения службы, где он погиб в бою 16 февраля.

Его гибель вызвала общественный резонанс.

В Тернопольском ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечавшие за подготовку и обучение личного состава. Там призвали общество дождаться завершения проверки.

Также сообщалось, что нардепу вручили повестку посреди улицы.

Кроме того, Politeka.net писала об общественном резонансе после силового вручения повестки в Одессе.