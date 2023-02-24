В Украине было предложено вернуть военнослужащим премию за счет отмены и снятия надбавок народным депутатам.

Петиция появилась на сайте президента.

"Петиция на сайте президента о повышении военных премий (со 100 тысяч до 150 тысяч, с 30 до 50 тысяч) за счет отмены и снятия надбавок народным депутатам заручается подписями 28 тысяч украинцев, и Владимир Зеленский дает распоряжение проработать такую ​​возможность, но Правительство принимает диаметрально противоположное решение – многим снизить размер премии или вообще ее отменили", - сообщает автор обращения.

Также он напомнил, что предыдущая петиция №22/178054-эп от 31 января 2023 года набрала 31908 голосов за 3 дня, и она все еще на рассмотрении.

Ранее украинцы просили пересмотреть работу ТЦК, систему призыва и отбора мужчин в службу.

Автор петиции Стадник Богдана сообщает, что иногда даже приходится покупать экипировку за свой счет.

"Как депутату вручили повестку - то сделали медиа-скандал, а когда на передовую забирают больных и неподготовленных, "голых и босых" - об этом молчат!", - возмущается автор.

Инициатор обращения просит разобраться с несправедливостью.

"Прошу всех проголосовать за петицию и распространить ее! Начинать строить справедливую страну нужно с себя!", – резюмирует Стадник Богдана.

Напомним, недавно на фронте погиб 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко.

Также сообщалось о мобилизация украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.

Кроме того, Politeka.net писала об общественном резонансе после силового вручения повестки в Одессе.