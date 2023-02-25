В Украине была организована сеть по распространению фальшивых банкнот разного номинала в крупных городах. Об этом информирует Обозреватель. Продавцы используют десятки онлайн-магазинов по всей стране, а также анонимные Telegram-каналы и криптошельки, чтобы принимать заказы и доставлять их через почтовых операторов.

Преступники также зарабатывают на продаже запрещенных товаров, таких как чужие документы, наркотики, оружие и запрещенное видео.

Они используют Darknet, анонимную сеть, чтобы размещать объявления о продаже фальшивок и других запрещенных товаров.

Магазины работают как маркет-плейсы, предоставляя площадку продавцам и гарантии покупателям. Есть около 20 похожих магазинов в Telegram, но они не предоставляют никаких гарантий.

Продавцы заявляют, что используют собственный печатный станок, который якобы способен повторить часть защитных элементов. На самом деле абсолютное большинство фальшивок - крайне низкого качества.

После покупки окажется, что терминалы (как минимум абсолютное большинство) такие деньги не принимают, а если попасться вместе с ними в магазине, можно получить реальный срок за распространение фальшивок. А это, согласно ст. 199 УКУ, от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, украинцы выступили с предложением прекратить надбавки депутатам и вернуть премии защитникам.

Также сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.

Кроме того, Politeka.net писала об общественном резонансе после силового вручения повестки в Одессе.