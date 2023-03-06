6 березня православні за юліанським календарем вшановують пам’ять преподобного Тимофія, який жив у VIII столітті.

За переказами, Тимофій зробив чимало чудес за допомогою молитов. Наприклад, рятував біснуватих людей від демонів, виліковував важкохворих.

У народному календарі це свято відоме як «Тимофій Весновій» або «Весняк». Вважалося, що весна, яка почалася на Масляну, в цей день остаточно вступала в свої права.

Народні прикмети й традиції

Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.

Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.

Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.

Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.

Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.

Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.

Варто утриматися від веселощів і розваг.

Заборонено виконувати важку роботу по дому.

Хто святкує день ангела

У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.

Нагадаємо, українським школярам доведеться складати атестацію з 4 обов'язкових предметів: подробиці законопроекту.

Як повідомляла Politeka, в Україні пропонують змінити текст гімну: "Прикро слухати такі слова".

Також Politeka писала, що українці вимагають посилити покарання за розкрадання бюджету та корупцію: "Це неприпустимо".