6 березня православні за юліанським календарем вшановують пам’ять преподобного Тимофія, який жив у VIII столітті.

За переказами, Тимофій зробив чимало чудес за допомогою молитов. Наприклад, рятував біснуватих людей від демонів, виліковував важкохворих.

У народному календарі це свято відоме як «Тимофій Весновій» або «Весняк». Вважалося, що весна, яка почалася на Масляну, в цей день остаточно вступала в свої права.

Народні прикмети й традиції

  • Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.
  • Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.
  • Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.
  • Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.
  • Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.
  • Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.

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Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.
  • Варто утриматися від веселощів і розваг.
  • Заборонено виконувати важку роботу по дому.

Хто святкує день ангела

У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.

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