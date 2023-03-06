6 березня православні за юліанським календарем вшановують пам’ять преподобного Тимофія, який жив у VIII столітті.
За переказами, Тимофій зробив чимало чудес за допомогою молитов. Наприклад, рятував біснуватих людей від демонів, виліковував важкохворих.
У народному календарі це свято відоме як «Тимофій Весновій» або «Весняк». Вважалося, що весна, яка почалася на Масляну, в цей день остаточно вступала в свої права.
Народні прикмети й традиції
- Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.
- Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.
- Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.
- Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.
- Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.
- Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.
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Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.
- Варто утриматися від веселощів і розваг.
- Заборонено виконувати важку роботу по дому.
Хто святкує день ангела
У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.
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