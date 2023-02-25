Выпускники начальной, базовой и старшей школы будут в будущем могут проходить государственную итоговую аттестацию по четырем обязательным учебным предметам.

Соответствующий законопроект , предусматривающий внесение указанных изменений в законодательство, зарегистрирован в парламенте.

В случае его принятия учащиеся будут проходить государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку (кроме русского) и другим предметам, определенным МОН.

Законопроектом предусмотрено, что государственные стандарты должны предусматривать свободное владение государственным языком, необходимый уровень математической компетентности, знание истории Украины, владение иностранным языком (кроме русского) всеми учениками учебных заведений, которые завершают получение полного общего среднего образования.

Напомним, скандал разгорелся из-за 90-летней преподавательницы в украинском ВУЗе: студенты отказываются посещать пары.

Как сообщала Politeka, в Украине предлагают изменить текст гимна: "Досадно слушать такие слова".

Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".