На сайте президента Украины появилась петиция, автор которой предлагает заменить строку Гимна.

"Мне 82 года и мне досадно слушать такие слова Гимна. Ще нам браття молодії усміхнеться доля. Я далеко не молод и согласно этим словам мне судьба не улыбнется... они, эти слова, меня не касаются. Так что предлагаю эту строку Гимна изложить в такой редакции. Ще нам браття українці усміхнеться доля", - сообщает инициатор обращения.

Ранее сообщалось, что украинцы предлагают освободить защитников и их семьи от уплаты долгов по кредитам.

На сайте президента появилась петиция , где предлагается освободить военнослужащих от кредитов.

"Прошу списать с Военнослужащих и их семей кредиты. В полном объеме. Прошу услышать и не игнорировать мою просьбу. Вы и так многим жертвуем на этой войне, а главное рискуем своими жизнями. Защищая нашу целостность", - пишет автор обращения.

Обращение было опубликовано 17 февраля 2023 года и по состоянию на 14:20 набрало 54 голоса.

Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.

Как сообщала Politeka, авто нарушителей предлагают передавать украинским защитникам: "Прошу также обратить внимание на то, что...".

Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".