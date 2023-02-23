На сайте президента Украины появилась петиция, автор которой предлагает заменить строку Гимна.
"Мне 82 года и мне досадно слушать такие слова Гимна. Ще нам браття молодії усміхнеться доля. Я далеко не молод и согласно этим словам мне судьба не улыбнется... они, эти слова, меня не касаются. Так что предлагаю эту строку Гимна изложить в такой редакции. Ще нам браття українці усміхнеться доля", - сообщает инициатор обращения.
Ранее сообщалось, что украинцы предлагают освободить защитников и их семьи от уплаты долгов по кредитам.
На сайте президента появилась петиция , где предлагается освободить военнослужащих от кредитов.
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"Прошу списать с Военнослужащих и их семей кредиты. В полном объеме. Прошу услышать и не игнорировать мою просьбу. Вы и так многим жертвуем на этой войне, а главное рискуем своими жизнями. Защищая нашу целостность", - пишет автор обращения.
Обращение было опубликовано 17 февраля 2023 года и по состоянию на 14:20 набрало 54 голоса.
Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.
Как сообщала Politeka, авто нарушителей предлагают передавать украинским защитникам: "Прошу также обратить внимание на то, что...".
Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".