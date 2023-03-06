6 марта православные по юлианскому календарю чтят память преподобного Тимофея, жившего в VIII веке.

По преданию, Тимофей совершил немало чудес с помощью молитв. Например, спасал бесноватых людей от демонов, излечивал тяжелобольных.

В народном календаре этот праздник известен как «Тимофий Весновой» или «Весняк». Считалось, что весна, которая началась на Масленицу, в этот день окончательно вступала в свои права.

Народные приметы и традиции

  • Дует восточный ветер – весна скоро придет. Южный ветер, предвещает тёплую погоду с дождями, а северный – холод.
  • Заметные и снегопады 6 марта обманчивы. Считается, что даже в этом случае через несколько дней наступит долгожданное потепление.
  • Снег растаял вокруг деревьев и оставил пологие края – скоро будет тепло.
  • Весна быстро наступила – жди раннюю осень.
  • Если в этот день увидите зайца-беляка, пойдет снег в ближайшее время.
  • Ласточки прилетели 6 марта – вскоре наступят теплые дни.

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Что нельзя делать сегодня

  • Сегодня нельзя ссориться, ругаться и злиться.
  • Следует воздержаться от веселья и развлечений.
  • Запрещено выполнять тяжелую работу по дому.

Кто празднует день ангела

В субботу, 6 марта, именины отмечают Остап, Тимофей, Юрий, Захар, Иван, Хома, Егор, Георгий, Евстахий.

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Напомним, украинским школьникам придется составлять аттестацию по 4 обязательным предметам: подробности законопроекта.

Как сообщала Politeka, в Украине предлагают изменить текст гимна: "Досадно слушать такие слова".

Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".