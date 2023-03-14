В одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району, двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми. Діти знайшли руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.
Про це повідомив директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.
Директор медзакладу розповів, що дітей до приймального відділення батьки привезли 11 березня, близько 12-тої години.
"Стан дітей був середньої важкості. У молодшого, трирічного хлопчика, були поверхові поранення шкіри та підшкірної клітковини. У старшого хлопчика — проникаючі через шкіру та в м’які тканини було три уламки. Їх після хімічної обробки видалили", - повідомив Юрій Борзенко.
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Десятирічний хлопець продовжуватиме лікування ще тиждень, доки йому не знімуть шви. Його трирічного братика, який також дістав мінно-вибухову травму під час гри з вибухонебезпечним предметом, 13 березня виписали з лікарні.
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