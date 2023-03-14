В одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района, двое мальчиков получили минно-взрывные травмы. Дети нашли рукоятку от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.

Об этом сообщил директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко.

Директор медучреждения рассказал, что детей в приемное отделение родители привезли 11 марта, около 12 часов.

"Состояние детей было средней тяжести. У младшего, трехлетнего мальчика были поверхностные ранения кожи и подкожной клетчатки. У старшего мальчика — проникающие через кожу и в мягкие ткани было три обломка. Их после химической обработки удалили", - сообщил Юрий Борзенко.

Десятилетний парень будет продолжать лечение еще неделю, пока ему не снимут швы. Его трехлетний братик, который также получил минно-взрывную травму во время игры со взрывоопасным предметом, 13 марта выписали из больницы.

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