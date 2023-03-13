Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, ребенок из поселка Плесецкое Фастовского района ушел из дома днем 12 марта.
«На вид 4-5 лет, рост 100 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, лицо овальное, глаза карие», - сообщали полицейские.
На момент исчезновения на девочке были фиолетовая куртка, синие брюки, красная шапочка и зимние темно-синие ботинки.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, маленькая Вика пошла за мамой в лес и потерялась.
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На поиски ребенка оперативно подняли уголовный блок, ювеналов, спецназовцев, патрульных, подключились военные, ДФТГ.
«Ребенка искали всем миром, прочесывали поля, поднимали дроны», - рассказал Небытов.
Пройдя по следу ребенка шесть километров, кинологи и полицейские овчарки услышали плач – это плакала Вика.
Теперь с ребенком все хорошо, девочку живую и здоровую вернули родителям.
Напомним, в Украине разыскивается 16-летний Сергей Самойлов.
Ребенок исчез еще год назад, но родители не теряют надежду его найти. Мальчик жил в Мариуполе.
Также сообщалось о розыске 5-летнего Ярослава.
Малыша, ставшего свидетелем гибели папы и мамы, спас его крестный. Но где они сейчас – неизвестно.
Мальчика разыскивает его дедушка.
Кроме того, Politeka.net писала, что мама-красавица пропала без вести со своим 12-летним сыном.