Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, ребенок из поселка Плесецкое Фастовского района ушел из дома днем ​​12 марта.

«На вид 4-5 лет, рост 100 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, лицо овальное, глаза карие», - сообщали полицейские.

На момент исчезновения на девочке были фиолетовая куртка, синие брюки, красная шапочка и зимние темно-синие ботинки.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, маленькая Вика пошла за мамой в лес и потерялась.

На поиски ребенка оперативно подняли уголовный блок, ювеналов, спецназовцев, патрульных, подключились военные, ДФТГ.

«Ребенка искали всем миром, прочесывали поля, поднимали дроны», - рассказал Небытов.

Пройдя по следу ребенка шесть километров, кинологи и полицейские овчарки услышали плач – это плакала Вика.

Теперь с ребенком все хорошо, девочку живую и здоровую вернули родителям.

Напомним, в Украине разыскивается 16-летний Сергей Самойлов.

Ребенок исчез еще год назад, но родители не теряют надежду его найти. Мальчик жил в Мариуполе.

Также сообщалось о розыске 5-летнего Ярослава.

Малыша, ставшего свидетелем гибели папы и мамы, спас его крестный. Но где они сейчас – неизвестно.

Мальчика разыскивает его дедушка.

Кроме того, Politeka.net писала, что мама-красавица пропала без вести со своим 12-летним сыном.