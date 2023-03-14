Там прямо на ходу из санитарного автомобиля выпрыгнул 38-летний военнослужащий, сообщает «Днепр Областной».
В результате падения мужчина ударился головой и, получив травмы несовместимые с жизнью, погиб на месте.
Известно, что санитарный автомобиль вез троих раненых в военный госпиталь в Днепре.
У выскочившего из автомобиля бойца была травма ноги.
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Причины его поступка пока остаются неизвестными.
Добавим, на днях страшная трагедия произошла на трассе «Киев-Ковель-Ягодин» вблизи поселка Ракитное.
Там водитель автомобиля "ВАЗ-2101", 72-летний житель города Бердичев, двигаясь в направлении города Сарны, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком "DAF" с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя города Коростень Житомирской области.
В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил водитель легковушки и его 73-летняя жена.
Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
Напомним, под Киевом автомобиль врезался в людей, количество жертв возросло: фото трагедии.
Кроме того, Politeka.net писала о 18-летней украинке, ставшей жертвой несчастья.
Также Politeka.net писала о взрыве на железной дороге.