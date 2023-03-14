Трагедия произошла недалеко от поселка Знаменовка на трассе Днепр-Павлоград ночью.

Там прямо на ходу из санитарного автомобиля выпрыгнул 38-летний военнослужащий, сообщает «Днепр Областной».

В результате падения мужчина ударился головой и, получив травмы несовместимые с жизнью, погиб на месте.

Известно, что санитарный автомобиль вез троих раненых в военный госпиталь в Днепре.

У выскочившего из автомобиля бойца была травма ноги.

Причины его поступка пока остаются неизвестными.

Добавим, на днях страшная трагедия произошла на трассе «Киев-Ковель-Ягодин» вблизи поселка Ракитное.

Там водитель автомобиля "ВАЗ-2101", 72-летний житель города Бердичев, двигаясь в направлении города Сарны, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком "DAF" с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя города Коростень Житомирской области.

В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил водитель легковушки и его 73-летняя жена.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Напомним, под Киевом автомобиль врезался в людей, количество жертв возросло: фото трагедии.

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