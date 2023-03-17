Державний Гімн України запропонували переписати, щоб він став більш життєствердним та радісним.

Петицію з відповідною пропозицією опубліковано на сайті президента України, пише Politeka.net.

Як зазначає автор петиції, у гімні пророкується доля країни.

«Якщо уважно прочитати слова нашого гімну, то розумієш, що все відбувається те, що в нас у гімні написано, і що мільйони українців співають як мантру… я, як і мільйони українців, більше не хочу навіть припускати думки про те, що «душу й тіло ми положим..» та «ще не вмерла в Україні»… Якоюсь мірою гімн пророкує долю країни», - стверджує автор петиції Юлія Малахова.

Жінка також пропонує створити петицію на оголошення конкурсу на найкращий гімн для України.

Він, за словами жінки, має бути про процвітаючу, мирну, щасливу Україну, де люди живуть і радіють і пишаються, що вони українці.

«А не кладут душу і тіло…», - додає автор.

Жінка також наполягає на тому, що частка «не» не сприймається Всесвітом:

"Гімн - це як те, про що ця країна, що її чекає ... чим вона дихає, чого прагне ... так само багатьом відомо що частка "не" не сприймається всесвітом і тому відбувається зворотне".

Гімн України - "Ще не вмерла Україна" - був прийнятий як офіційний гімн України 6 червня 1991 року Верховною Радою України.

Слова були написані українським етнографом, фольклористом та поетом Павлом Чубинським у 1862 році.

Він був створений як патріотична пісня та використовувався як символ національної боротьби за незалежність України.

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