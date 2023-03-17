Петицію з відповідною пропозицією опубліковано на сайті президента України, пише Politeka.net.
Як зазначає автор петиції, у гімні пророкується доля країни.
«Якщо уважно прочитати слова нашого гімну, то розумієш, що все відбувається те, що в нас у гімні написано, і що мільйони українців співають як мантру… я, як і мільйони українців, більше не хочу навіть припускати думки про те, що «душу й тіло ми положим..» та «ще не вмерла в Україні»… Якоюсь мірою гімн пророкує долю країни», - стверджує автор петиції Юлія Малахова.
Жінка також пропонує створити петицію на оголошення конкурсу на найкращий гімн для України.
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Він, за словами жінки, має бути про процвітаючу, мирну, щасливу Україну, де люди живуть і радіють і пишаються, що вони українці.
«А не кладут душу і тіло…», - додає автор.
Жінка також наполягає на тому, що частка «не» не сприймається Всесвітом:
"Гімн - це як те, про що ця країна, що її чекає ... чим вона дихає, чого прагне ... так само багатьом відомо що частка "не" не сприймається всесвітом і тому відбувається зворотне".
Гімн України - "Ще не вмерла Україна" - був прийнятий як офіційний гімн України 6 червня 1991 року Верховною Радою України.
Слова були написані українським етнографом, фольклористом та поетом Павлом Чубинським у 1862 році.
Він був створений як патріотична пісня та використовувався як символ національної боротьби за незалежність України.
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