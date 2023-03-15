В Україні хочуть ввести нове свято, яке відзначатиметься 15 травня.

Відповідна петиція опублікована на сайті президента України, пише Politeka.net.

Як відзначає автор петиції, щорічно саме в цей день, 15 травня, в системі Організації Об'єднаних Націй святкується Міжнародний день сім'ї.

«Прошу синхронізувати і створити відповідне свято в Україні і назвати його День кохання, поваги та взаєморозуміння», - пропонує автор, підкреслюючи, що в сім'ї починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Вона є джерелом любові, поваги, солідарності та прихильності, те, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина.

«Але щоб все це не обмежувалося сім'єю, бо є люди які ще не перебувають в сімейних відносинах, наголошую саме на назві День кохання, поваги та взаєморозуміння», - йдеться у коментарі до петиції.

Нагадаємо, петицію до державної влади мають розглянути протягом 10 днів, якщо її підтримали не менше 25 тисяч громадян.

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