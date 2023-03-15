В Украине хотят ввести новый праздник, который будет отмечаться 15 мая.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины, пишет Politeka.net.

Как отмечает автор петиции, ежегодно именно в этот день, 15 мая, в системе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день семьи.

«Прошу синхронизировать и создать соответствующий праздник в Украине и назвать его Днем любви, уважения и взаимопонимания», – предлагает автор, подчеркивая, что в семье начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина.

Она является источником любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек.

«Но чтобы все это не ограничивалось семьей, потому что есть люди, которые еще не находятся в семейных отношениях, настаиваю именно на названии День любви, уважения и взаимопонимания», - говорится в комментарии к петиции.

Напомним, петицию к государственной власти должны рассмотреть в течение 10 дней, если ее поддержали не менее 25 тысяч граждан.

Напомним, легендарная "Пташка" с Азовстали сказала, что думает о празднике 8 Марта.

Также сообщалось, что Митрополит Эпифаний поставил точку в спорах по поводу 8 Марта.

Кроме того Politeka.net писала, что любимый продукт украинцев подорожает еще больше перед Пасхой.