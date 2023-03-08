Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка” поділилася своїми думками з приводу 8 Березні і розповіла, чи є цей день для неї святковим.

Так, «Пташка» зазначила, що рівності не існує, а існує боротьба, відповідність займаній посаді.

«Я не святкую», - розповіла парамедикиня в своєму телеграм-каналі, додавши, що вона не вважає доцільним боротись за рівність, але вона бореться за справедливість, і також з кретинами.

«Вам може подобатись моя позиція, чи ні, але вам її не змінити. Те, в що совок перетворив день боротьби за права жінок – мені особисто огидне. Мене повинні поважати щодня, а не раз в рік. І не за те, жінка я чи не жінка, маю я дитину чи ні, а за те, яка я людина, за мої вчинки», - зазначила Катерина.

Також дівчина пояснила, що їй було б неприємно і не святково, якби її чоловік дарував квіти та кохав її лише раз в рік.

«А з приводу боротьби… я борюсь щодня. За вільну Україну та майбутнє наших дітей. Всі жінки України будуть зневажені та принижені, якщо ми опинимось під владою ворога. Пріоритети треба розставляти. Україна – головна жінка в моєму житті. І я боротимусь за неї!», - акцентувала «Пташка».

Нагадаємо, раніше українці вирішили, що робити із 8 Березня.

Також повідомлялось, що Митрополит Епіфаній поставив крапку в суперечках щодо 8 Березня.

Крім того, Politeka.net писала, що "Пташка" розповіла про своє важливе рішення, яке змінило її долю.