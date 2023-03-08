Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловився про суперечки в Україні навколо святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня.

"Дорогі брати і сестри! Не варто розділятися та сперечатися навколо дати 8 березня. Особливо нині, під час жорстокої війни, коли кожна сварка і роз’єднання українців лише на руку нашому ворогу. Чи зараз сприятливий час для особливих святкувань у світському їх розумінні? Не думаю. Чи час для вияву поваги і любові до ближнього, зокрема до жіноцтва? Звичайно, що так – і не лише сьогодні, а й повсякчас", — наголосив глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній додав, що 8 березня, по суті, такий самий день, як інші, просто дата в календарі.

"Але яким буде цей день, чим він буде для вас наповнений, точніше, чим Ви його наповните – залежить від вас. Не шукайте свята в календарі – шукайте його в душі!", — закликав предстоятель української церкви.

Раніше в застосунку Дія підбили підсумки опитування, в якому українці мали визначити, чи залишити 8 березня вихідним чи зробити робочим. Більшість українців проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним — понад 1,3 млн. Ці результати врахують у Парламенті, коли ухвалюватимуть відповідний законопроєкт.

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