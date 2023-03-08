Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний высказался о спорах в Украине вокруг празднования Международного женского дня 8 марта.

"Дорогие братья и сестры! Не стоит разделяться и спорить вокруг даты 8 марта. Особенно сейчас, во время жестокой войны, когда каждая ссора и разъединение украинцев только на руку нашему врагу. Сейчас ли благоприятное время для особых празднований в светском их понимании? Не думаю. Или время для проявления уважения и любви к ближнему, в частности к женщинам? Конечно, да и не только сегодня, но и постоянно", — подчеркнул глава ПЦУ.

Митрополит Эпифаний добавил, что 8 марта по сути такой же день, как другие, просто дата в календаре.

"Но каким будет этот день, чем он будет для вас наполнен, вернее, чем Вы его наполните – зависит от вас. Не ищите праздника в календаре – ищите его в душе!", - призвал предстоятель украинской церкви.

Ранее в приложении Дія подвели итоги опроса, в котором украинцы должны были определить, оставить 8 марта выходным или сделать рабочим. Большинство украинцев проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным — более 1,3 млн. Эти результаты будут учтены в Парламенте, когда будут приниматься соответствующий законопроект.

Напомним, священник УПЦ МП не разрешил отпеть Героя в храме.

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