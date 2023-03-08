Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась своими мыслями по поводу 8 Марта и рассказала, является ли этот день для нее праздничным.

Так, «Пташка» отметила, что равенства не существует, а существует борьба, соответствие занимаемой должности.

«Я не праздную», - рассказала парамедик в своем телеграмм-канале, добавив, что она не считает целесообразным бороться за равенство, но она борется за справедливость, а также с кретинами.

«Вам может нравиться моя позиция или нет, но вам ее не изменить. То, во что совок превратил день борьбы за права женщин – мне лично отвратительно. Меня должны уважать каждый день, а не раз в год. И не за то, женщина я или не женщина, у меня есть ребенок или нет, а за то, какой я человек, за мои поступки», - отметила Екатерина.

Также девушка объяснила, что ей было бы неприятно и не празднично, если бы ее муж дарил цветы и любил ее только раз в год.

«А по поводу борьбы… я борюсь каждый день. За свободную Украину и за будущее наших детей. Все женщины Украины будут унижены, если мы окажемся под властью врага. Приоритеты нужно расставлять. Украина – главная женщина в моей жизни. И я буду бороться за нее!», - акцентировала «Пташка».

Напомним, ранее украинцы решили, что делать с 8 марта.

Также сообщалось, что Митрополит Эпифаний поставил точку в спорах по поводу 8 Марта.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Пташка" рассказала о своем важном решении, изменившем ее судьбу.