Петиция с соответствующим предложением опубликована на сайте президента Украины, пишет Politeka.net.

Как отмечает автор петиции, в гимне предрекается судьба страны.

«Если внимательно прочесть слова нашего гимна, то понимаешь что все происходит то, что у нас в гимне написано, и что миллионы украинцев поют как мантру… я, как и миллионы украинцев , больше не хочу даже допускать мысль о том, что «душу й тіло ми положим..» та «ще не вмерла в Україні»… В какой-то степени гимн предрекает судьбу страны», - утверждает автор петиции Юлия Малахова.

флаг Украины, война, оккупация

Женщина также предлагает создать петицию на объявление конкурса на лучший гимн для Украины.

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Он, по словам женщины, должен быть о процветающей, мирной, счастливой Украине, где люди живут и радуются и гордятся что они украинцы.

«А не кладут душу і тіло…», - добавляет автор.

Женщина также настаивает на том, что частица «не» не воспринимается Вселенной:

«Гимн - это как то, о чем эта страна, что ее ждёт.. чем она дышит, к чему стремится…так же многим известно что частица «не» не воспринимается вселенной и поэтому происходит обратное».

флаг Украины, ВСУ, освобождение

Гимн Украины - "Ще не вмерла України" - был принят в качестве официального гимна Украины 6 июня 1991 года Верховной Радой Украины.

Слова были написаны украинским этнографом, фольклористом и поэтом Павлом Чубинским в 1862 году.

Он был создан как патриотическая песня и использовался как символ национальной борьбы за независимость Украины.

Напомним, в Украине предложили ввести новый майский праздник.

Также украинцев предупредили о проверках – кто может остаться без денежной помощи.

Кроме того, сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.