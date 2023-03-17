Петиция с соответствующим предложением опубликована на сайте президента Украины, пишет Politeka.net.
Как отмечает автор петиции, в гимне предрекается судьба страны.
«Если внимательно прочесть слова нашего гимна, то понимаешь что все происходит то, что у нас в гимне написано, и что миллионы украинцев поют как мантру… я, как и миллионы украинцев , больше не хочу даже допускать мысль о том, что «душу й тіло ми положим..» та «ще не вмерла в Україні»… В какой-то степени гимн предрекает судьбу страны», - утверждает автор петиции Юлия Малахова.
Женщина также предлагает создать петицию на объявление конкурса на лучший гимн для Украины.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Вспыхнул отель, в котором обосновались украинские беженцы: первые детали ЧП в Великобритании
"Очень плохое положение": россияне готовятся отступать на одном из направлений
"Дать по морде гопнику": эксперт рассказал, как Байден отомстит Путину после инцидента в Черном море
Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах: "Мы с вами даже не осознаем..."
Он, по словам женщины, должен быть о процветающей, мирной, счастливой Украине, где люди живут и радуются и гордятся что они украинцы.
«А не кладут душу і тіло…», - добавляет автор.
Женщина также настаивает на том, что частица «не» не воспринимается Вселенной:
«Гимн - это как то, о чем эта страна, что ее ждёт.. чем она дышит, к чему стремится…так же многим известно что частица «не» не воспринимается вселенной и поэтому происходит обратное».
Гимн Украины - "Ще не вмерла України" - был принят в качестве официального гимна Украины 6 июня 1991 года Верховной Радой Украины.
Слова были написаны украинским этнографом, фольклористом и поэтом Павлом Чубинским в 1862 году.
Он был создан как патриотическая песня и использовался как символ национальной борьбы за независимость Украины.
Напомним, в Украине предложили ввести новый майский праздник.
Также украинцев предупредили о проверках – кто может остаться без денежной помощи.
Кроме того, сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.