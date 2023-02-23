Як повідомляє Politeka.net, відповідний проект закону № 9050 "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих" опубліковано на сайті парламенту.

Документом пропонується внести зміни до статті 39, а саме: частину першу після третього абзацу доповнити двома новими.

Зокрема, сказано, що мобілізовані, які на момент призову не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідним військово-обліковим фахом, можуть бути направлені до зони бойових дій та допущені до виконання завдань за умови, якщо вони пройшли відповідну підготовку (не менше трьох місяців).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, зміни необхідні для оптимізації військової служби та для збереження життя та здоров'я українців, які були мобілізовані.

Винятки пропонуються лише для тих українців, які підпишуть добровільну письмову згоду на відправку до зони військових дій без необхідного навчання.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув 33-річний тернополян Богдан Покитко.

Чоловік отримав повістку 18 січня, 31-го склав присягу. 12 лютого його перевели на нове місце проходження служби, де він загинув у бою 16 лютого.

Його загибель викликала суспільний резонанс.

У Тернопільському ТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Там закликали суспільство дочекатися завершення перевірки.

Також повідомлялося, що нардепу вручили повістку посеред вулиці.

Крім того, Politeka.net писала про громадський резонанс після силового вручення повістки в Одесі.