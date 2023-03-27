Поліція застосувала силу під час розгону масштабних протестів, що спалахнули в Ізраїлі.

Так, поліція силою витіснила протестувальників із шосе Аялон у Тель-Авіві, пише Politeka.net із посиланням на місцеві ЗМІ.

Рух на деяких ділянках шосе все ще утруднений, продовжується розчищення шосе від металевих бар'єрів, будівельного сміття та інших предметів.

#NEW - The police chief of the Tel Aviv district joined the demonstrations against Netanyahu #IsraelProtests pic.twitter.com/FLoDZuwP5L — Empirical (@EmpiricalNooz) March 27, 2023

Під час розгону протестувальників поліція застосовувала проти демонстрантів водомети. Деякі демонстранти кидали у правоохоронців пляшки з водою.

İsrail 🇮🇱 yargıçlar üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan bir reform yasası nedeniyle kaosa sürükleniyor. En büyük işçi sendikası genel greve gidecek. Üniversiteler greve gidiyor.



TelAviv de protestolar devam ediyor



pic.twitter.com/XdG1JKoFku — Yalć Aydın (@professeurfle) March 26, 2023

Також повідомлялося, що протестувальники прорвалися до резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в Єрусалимі.

Їх також розігнали водометами.

Однак ситуація в країні лише розжарюється. Так, з сьогоднішнього дня анонсовано "Національний тиждень паралічу". Лікарі, студенти, вчителі та члени профспілок не вийдуть на роботу.

Таким чином, громадськість продовжить вимагати від уряду Нетаньяху скасування судової реформи. Також про страйк із 27 березня оголосила група університетів Ізраїлю.

Протести у багатьох містах Ізраїлю розпочалися після того, як Нетаньяху вирішив зняти з посади міністра оборони Йоава Галанта, який закликав главу уряду зупинити судову реформу.

Вранці у понеділок, 27 березня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог звернувся до уряду та коаліції, закликавши зупинити процес ухвалення законів, пов'язаних з юридичною реформою.

"Цієї ночі ми бачили дуже гнітючу картину. Звертаюся до прем'єр-міністра, членів уряду, фракцій і членів коаліції, з тяжким серцем і з болем. Весь народ охоплений глибокою тривогою. Безпека, економіка, суспільство все під загрозою. На вас звернено погляди всього народу Ізраїлю. На вас звернено погляди всього єврейського народу. Погляди всього світу на вас. Заради єдності з народом Ізраїлю, заради покладеної на нас відповідальності, я закликаю вас негайно зупинити законодавчий процес. Я закликаю голів усіх фракцій Кнесету, як коаліційних, так і опозиційних, поставити громадян країни понад усе і діяти відповідально та сміливо без зволікання. Схаменіться зараз же! Це не політичний момент, це момент лідерства та відповідальності" , - сказано у зверненні Герцога.

План судової реформи передбачає надання уряду необмеженого контролю за призначенням суддів та скорочення повноважень Верховного суду. Противники реформи звинуватили авторів законопроекту у намірі сконцентрувати владу в руках правлячої партії.

Нагадаємо, ще одне українське місто повторило долю Маріуполя.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про відключення мобільного зв'язку в Авдіївці та евакуацію.

Також повідомлялося, що росіяни активізували наступ на новому напрямку.