Відбудеться воно у багатостраждальному місті Авдіївка, пише Politeka.net. Про це попередив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, найближчими днями в місті вимкнуть мобільний зв’язок, щоб перешкоджати діяльності прибічників російських окупантів.

Крім того, він попередив про евакуацію з міста, яке ворог постійно обстрілює, всіх комунальників.

«Прийнято рішення щодо евакуації решти наших героїв - комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста», - повідомив Барабаш.

Мешканців міста також наполегливо закликають їхати з Авдіївки, «адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались».

Нагадаємо, раніше керівник Офіса президента Андрій Єрмак показав наслідки чергової страшної атаки на місто.

«Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Вони здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках. Попередньо без жертв», - прокоментував Єрмак жахливі кадри.

Нагадаємо, експерт розповів, що зараз відбувається в Бахмуті.

Також повідомлялось, що росіяни активізували наступ на новому напрямку.

Крім того, Politeka.net писала про влучний удар ЗСУ по важливому пункту окупантів.