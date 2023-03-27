Состоится оно в многострадальном городе Авдеевка, пишет Politeka.net. Об этом предупредил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, в ближайшие дни в городе выключат мобильную связь, чтобы препятствовать деятельности сторонников российских окупантов.

Кроме того, он предупредил об эвакуации из города, которое постоянно обстреливают, всех коммунальщиков.

«Принято решение об эвакуации остальных наших героев - коммунальщиков, хоть как-то пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность города», - сообщил Барабаш.

Жителей города также настойчиво призывают уезжать из Авдеевки, «ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались».

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал страшные последствия очередной атаки на город.

«Россияне продолжают обстреливать Авдеевку. Они совершили ракетный авиаудар по двум многоэтажкам. Предварительно без жертв», - прокомментировал Ермак ужасающие кадры.

Напомним, эксперт рассказал, что сейчас происходит в Бахмуте.

Также сообщалось, что россияне активизировали наступление на новом направлении.

Кроме того, Politeka.net писала о точном ударе ВСУ по важному пункту окупантов.