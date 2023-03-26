Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 26 марта. За сутки россияне убили двух жителей Донеччины и ранили еще одного.

"На Горловском направлении один человек погиб в городе Часов Яр, еще один - в Северном Торецкой общины. В Константиновской общине повреждены два дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино. На Лисичанском направлении в Звановской общине повреждено 15 домов в Звановке и 5 домов в Переездном. В Северске повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов", - рассказал Кириленко.

Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску и попали в промышленную зону. Там, к счастью, обошлось без жертв.

Также глава ОВА сообщил, что на Донецком направлении ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки. Оккупанты бьют из артиллерии и Градов, в том числе и кассетными боеприпасами. Снаряды попали по территории четырех улиц и АКХЗ. В Кураховской общине повреждены две 2-этажки в Остром и частный дом в Курахово.

Всего с начала вторжения россияне убили 1433 человека только в Донецкой области. Это задокументированные факты без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, эксперт рассказал о новых провалах россиян, "вагнеровцы" не помогут.

Как сообщала Politeka, названы возможные сроки, когда ждать хороших новостей из Запорожчины.

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