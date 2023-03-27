Житлові будинки перетворилися на попіл і згарища, а замість дитячого сміху і музики вулицями лунають вибухи і обстріли.

Ще одне українське місто повторило долю Маріуполя, пише Politeka.net. Трагічні кадри опублікував керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

«Коли зайві будь-які слова. Так нині виглядає Вугледар», - прокоментував Кириленко страшні кадри, які були зроблені з висоти пташиного польоту.

На них розбомблені будинки, порожні вулиці, місто, яке перетворилося на привид.

«Жахіття…..понівечене кожне життя кожної родини….. Пам’ятаю його квітучим, і ті зелені берізки у центрі міста….і живу музику у одній із кав’ярень міста»,

«І наш Соледар, і Бахмут, іСіверськ. А села? Суцільні руїни…», «Просто жах!»,

«Так нині виглядає вся наша Донеччина... Зруйновані міста, зруйновані життя ... Нелюди!»,

«Так виглядає вся Донеччина! Звільнили так звільнили... Не буде цим потворам, спокою не на цьому, не на тому світі…»,

«Так боляче дивитись. Коли їхали влітку у Бердянськ, то проїздом минали Вугледар. Працьовите шахтарське містечко, люди жили, ростили діточок, працювали, будували своє життя разом..... А ця мразота звільнила нас усіх від мирного життя, рідних домівок, багатьох від родини.....»,

«Кожне вікно - біль, жах,понівечене життя....», - пишуть у коментарях приголомшені кадрами українці.

Вугледа́р — місто у Волноваському районі Донецької області. Було засновано у 1964 році, розташоване в південно-західній частині Донецької області на відстані 57 кілометрів від обласного центру. До війни у Вугледарі мешкали майже 20 тисяч людей.

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Крім того, Politeka.net писала про влучний удар ЗСУ по важливому пункту окупантів.