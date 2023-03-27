Жилые дома превратились в пепел и руины, а вместо детского смеха и музыки на улицах раздаются взрывы и обстрелы.

Еще один украинский город повторил судьбу Мариуполя, пишет Politeka.net. Трагические кадры опубликовал руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Когда лишние любые слова. Так сейчас выглядит Угледар», - прокомментировал Кириленко страшные кадры, сделанные с высоты птичьего полета.

На них разбомбленные дома, пустые улицы, город, который превратился в призрака.

«Ужас…..изуродована каждая жизнь каждой семьи….. Помню его цветущим, и зеленые березки в центре города….и живую музыку в одном из кафе города»,

«И наш Соледар, и Бахмут, и Северск. А села? Сплошные руины…», «Просто ужас!»,

«Так сейчас выглядит вся наша Донетчина... Разрушенные города, разрушенные жизни... Нелюди!»,

«Так выглядит весь Донбасс! Освободили так уволили... Не будет этим чудовищам, покоя не на этом, не на том свете…»,

«Так больно смотреть. Когда ехали летом в Бердянск, то проезжали Угледар. Трудящийся шахтерский городок, люди жили, растили детишек, работали, строили свою жизнь вместе..... А эта мразота освободила нас всех от мирной жизни, родных домов, многих от семьи.....»,

«Каждое окно – боль, ужас, изуродованная жизнь…», – пишут в комментариях ошеломленные кадрами украинцы.

Угледар - город в Волновахском районе Донецкой области. Был основан в 1964 году, расположен в юго-западной части Донецкой области в 57 километрах от областного центра. До войны в Угледаре проживало почти 20 тысяч человек.

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