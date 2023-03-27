Так, полиция силой вытеснила протестующих с шоссе Аялон в Тель-Авиве, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Движение на некоторых участках шоссе все еще затруднено, продолжается расчистка шоссе от металлических барьеров, строительного мусора и других предметов.

#NEW - The police chief of the Tel Aviv district joined the demonstrations against Netanyahu #IsraelProtests pic.twitter.com/FLoDZuwP5L — Empirical (@EmpiricalNooz) March 27, 2023

В ходе разгона протестующих полиция применяла против демонстрантов водометы. Некоторые демонстранты швыряли в правоохранителей бутылки с водой.

İsrail 🇮🇱 yargıçlar üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan bir reform yasası nedeniyle kaosa sürükleniyor. En büyük işçi sendikası genel greve gidecek. Üniversiteler greve gidiyor.



TelAviv de protestolar devam ediyor



pic.twitter.com/XdG1JKoFku — Yalć Aydın (@professeurfle) March 26, 2023

Также сообщалось, что протестующие прорвались к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Их также разогнали водометами.

Однако обстановка в стране лишь накаляется. Так, с сегодняшнего дня анонсирована "Национальная неделя паралича". Врачи, студенты, учителя и члены профсоюзов не выйдут на работу.

Таким образом общественность продолжит стребовать от правительства Нетаньяху отмены судебной реформы. Также о забастовке с 27 марта объявила группа университетов Израиля.

Протесты во многих городах Израиля начались после того, как Нетаньяху решил снять с должности министра обороны Йоава Галанта, который призывал главу правительства остановить судебную реформу.

Утром в понедельник, 27 марта, президент Израиля Ицхак Герцог выступил с обращением к правительству и коалиции, призвав остановить процесс принятия законов, связанных с юридической реформой.

"Этой ночью мы видели очень удручающую картину. Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, фракциям и членам коалиции, с тяжелым сердцем и с болью. Весь народ охвачен глубокой тревогой. Безопасность, экономика, общество – все под угрозой. На вас обращены взоры всего народа Израиля. На вас обращены взоры всего еврейского народа. Взоры всего мира обращены на вас. Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс. Я призываю глав всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без промедления. Опомнитесь сейчас же! Это не политический момент, это момент лидерства и ответственности", - сказано в обращении Герцога.

План судебной реформы предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

Напомним, еще один украинский город повторил судьбу Мариуполя.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об отключении мобильной связи в Авдеевке и эвакуации.

Также сообщалось, что россияне активизировали наступление на новом направлении.