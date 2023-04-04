Після вторгнення росії в Україні почалося швидке зростання цін на продукти. Насамперед це відбувається через те, що багато товарів доводиться ввозити з інших країн. До того ж через енергетичну кризу тепличні овочі стало дорожче утримувати.
Останнім часом почали рекордно зростати ціни на тепличні огірки. В Аgronews фермери та оператори ринку розповіли, коли ціна на популярний овоч почне знижуватися.
Попит на тепличні огірки не зменшується, а з настанням весни почав зростати ще більше. Тиждень тільки розпочався, а ціни в місцевих комбінатах уже зросли – у середньому на 16%, якщо порівнювати з попереднім тижнем.
Наразі скоротилися постачання імпорту огірків, тому українські тепличні комбінати поспішили підвищити ціни на свою продукцію. Крім того, помітний інтерес до закупівель виявляли великі роздрібні мережі.
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Нині у магазинах цей овоч пропонують купити від 100 до 150 гривень за кілограм.
Українські комбінати вже ведуть відвантаження огірка дорожче у 1,5 раза, ніж за аналогічний період наприкінці березня 2022 року. При цьому експерти відзначають, що подорожчання цього продукту є тимчасовим.
За словами фермерів та операторів ринку, ціни на тепличні огірки почнуть зменшуватись. Для цього мають нормалізуватися погодні умови, і тоді пропозиції цієї продукції почнуть зростати. Після цього ціна на огірки впаде.
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