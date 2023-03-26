В частности, украинцам советуют купить заранее мясо, яйца, растительное масло, сметану и овощи.
Экономисты говорят, что этой весной стоимость популярных продуктов на праздничный стол не будут взлетать до небес.
«Несомненно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание поднять цены. Но никто сегодня не будет платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей», — говорит экономист Олег Пензин.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщает, что не стоит ожидать снижения цен на яйца в канун Пасхальных праздников.
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Поскольку это все-таки период максимального спроса на данный продукт в течение года.
По пессимистическому стоимость яиц еще вырастет, но не более чем на 10-15%.
"Пережили ціни на гречку, яйця ,переживемо на цибулю. Головне дожити до перемоги. Збереження України і як найменше втрат українського народу",
"Полуницю тоннами вже викидали на смітник на базарах в 2021. Нерозпродані гори яєць теж будуть на смітнику. Така вона економіка",
"Якщо на столі,в тарілці,не буде півтора десятки пофарбованих яєць-що станеться?Будуть напередодні свят по дурному ціннику (хоча він і зараз неадекватний),то хай собі лежать в лотках на полицях магазину",
"В мене на всі ці ціни відповідь одна,хай воно у вас згниє,але за таку ціну принципово брати не буду", - пишуть українці у мережі.
Напомним, любимый продукт украинцев подорожал на 30%: стало известно, что еще вырастет в цене.
Кроме того, Politeka.net писала, что "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.
Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за кг: цена на популярную крупу взлетела до небес.