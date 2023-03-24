Цены на продукты в Украине значительно выросли и, похоже, пока не собираются останавливаться.

Как именно изменились цены в Украине за год показали в Государственной службе статистики, пишет Politeka.net.

Так, согласно официальным данным с января 2022-го по январь 2023-го больше всего цены выросли на следующие продукты:

Мясо и субпродукты – на 5,4%;

Рыба и ракообразные подорожали на 13,7%;

Молоко, молочные продукты, яйца и натуральный мёд стали дороже на 8,7%;

За овощи теперь нужно заплатить на 22% больше;

Кофе и чай обойдутся украинцам на 4,8% больше, чем год назад;

Продукция мукомольно-крупяной промышленности подорожала на 2,3%;

Продукты из мяса и рыбы – на 30%;

Сахар и кондитерские изделия из сахара обойдутся на 7,4% дороже;

Съедобные плоды и орехи – на 32%;

Цены на готовые зерна выросли на 8,6%.

Заплатить гораздо больше, чем год назад, придется не только для того, чтобы поесть, но и одеться.

Как сообщает Государственная служба статистики, рост цен на текстильную одежду и дополнительные вещи к одежде составил 8,9%; обувь подорожала на 1,5%; головные уборы – на 7,8%.

Добавим, согласно официальным данным Нацбанка, в декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении составила 26,6% и практически не изменилась, если сравнивать с темпами роста цен в ноябре (26,5%) и октябре (26,6%).

В месячном исчислении цены выросли на 0,7%.

НБУ прогнозирует, что снижение инфляции произойдет уже в этом году, а полноценное восстановление экономики начнется с 2024 года.

В свою очередь эксперты предупреждают о новом росте цен.

Так, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что, в частности, следует ожидать большого роста цен на масло. По его словам, в прошлом году они выросли всего на 12%, что очень мало на фоне общего удорожания продуктов.

Кроме того, украинцам следует готовиться к подорожанию хлебопродуктов.

Напомним, очень важный для украинцев продукт взлетел в цене на 80%.

Кроме того, Politeka.net писала, что "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka сообщала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща.