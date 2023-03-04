В ближайшее время ожидается рост цен на томаты, украинцам рассказали к чему готовиться.

Как сообщает издание "EastFruit", Министерство сельского и лесного хозяйства Турции распорядилось ограничить экспорт томатов на период до 14 апреля 2023 года.

Это решение уже на следующей неделе окажет сильное влияние на рынок тепличных помидоров в странах, которые напрямую зависят от поставок продовольствия.

Речь идет в том числе и об Украине.

Серьезный скачок цен может быть предотвращен, если Анкара продолжит осуществлять экспорт продовольствия в Азербайджан, который может договориться о поставках томатов в супермаркеты Украины. Противном случае, томаты продолжать дорожать.

Также и лук в Украине может подорожать еще на 30%.

Несмотря на импорт лука в Украину в феврале, стоимость выросла в 2,5 раза по сравнению с январем.

"Сейчас лук от 52 до 58 грн/кг. Так что, я думаю, где-то еще на 30% рост цен на эту продукцию будет к началу мая точно", – заявил Гопка.

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