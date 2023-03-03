Популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

По данным сайта Минфин, за последний месяц больше всего подорожали огурцы.

Стоимость колючих огурцов выросла с января по февраль более чем на 132 гривны.

Гладкие огурцы также подорожали со 119,99 до 184,57, то есть на 64,58. Колючие огурцы достигли рекордной цены — 226,90.

В январе их продавали по 94,60. Тепличные огурцы выросли в цене с 67,19 до 119,90.

Помидоры также ощутимо вырослы в цене. Так, за киллограм розового помидора придется заплатить около 239 гривен. За обычные красные помидоры - 112, и за "Сливку" 147 гривен за кг.

Стоимость морковки тоже удивляет - большинство украинских производителей не продают морковь дешевле 25-35 грн/кг, что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Морковь в Украине уже стоит в среднем в 2,8 раза дороже, чем в начале марта 2022 года. Сейчас цена морковь можно купить за 38, 92 грн/кг.

апомним, всего за неделю стоимость выросла на 16%: важный для украинцев овощ продолжит дорожать.

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