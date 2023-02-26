Представители оптовых компаний получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены на импортную продукцию.

Как сообщили аналитики "EastFruit", большинство украинских представителей тепличных комбинатов сообщали о том, что они планируют приступить к массовой реализации нового оборота томатов в конце марта.

В Украине сейчас стоимость импортных томатов уже в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период 2022 года.

Предложение этой продукции с внешнего рынка также сократилось. Прежде всего это было связано с сокращением поставок томатов из Турции.

По словам ключевых игроков рынка, спрос в данном сегменте наоборот продолжал расти.

Представители оптовых компаний получили возможность повысить цены на импортную продукцию.

Таким образом, сейчас томаты производства Турции поступают в продажу в диапазоне 85-100 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем неделей ранее.

Большинство представителей оптовых компаний не исключают очередного повышения цен.

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