Как сообщили аналитики "EastFruit", большинство украинских представителей тепличных комбинатов сообщали о том, что они планируют приступить к массовой реализации нового оборота томатов в конце марта.
В Украине сейчас стоимость импортных томатов уже в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период 2022 года.
Предложение этой продукции с внешнего рынка также сократилось. Прежде всего это было связано с сокращением поставок томатов из Турции.
По словам ключевых игроков рынка, спрос в данном сегменте наоборот продолжал расти.
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Представители оптовых компаний получили возможность повысить цены на импортную продукцию.
Таким образом, сейчас томаты производства Турции поступают в продажу в диапазоне 85-100 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем неделей ранее.
Большинство представителей оптовых компаний не исключают очередного повышения цен.
Напомним, важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.
Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.
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