Так, например, буханка "Riga Бородиновского" стоит 32,3 грн, а это на 4 грн больше, чем в январе, об этом стало известно благодаря порталу "Минфин".

Стоимость пшеничного хлеба "Царь Хлеб" (600 г) увеличилась более чем на 4 грн. Он подорожал с 31,9 грн до 35,93 грн.

Хлеб пшеничный подорожал всего на 2 коп. Хлеб ржаной "Украинский Столичный" (950 грамм) подорожал всего на 4 коп. В целом, стоимость выросла с 36,24 грн до 36,28 грн.

Ранее сообщалось, что эксперты также прогнозируют снижение урожайности в 2023 году из-за того, что фермеры вынуждены экономить и вносить на 50-60% меньше удобрений.

По оценкам специалистов, урожай с гектара снизится в зависимости от региона и культуры на 10-30% по сравнению со средними прошлогодними показателями.

Конечную цену сложно прогнозировать, поскольку она зависит от нескольких факторов. В частности, на стоимость продукции будут влиять логистические проблемы.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.